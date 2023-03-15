Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов
Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 14 февраля по 13 марта 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. Среди лидеров по наименьшим запасам — антибиотик «Меронем».
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
На прошедшей неделе пополнились запасы у трех брендов, в итоге они покинули рейтинг. Среди них антикоагулянт «Эликвис», препарат для лечения деменции при болезни Альцгеймера «Акатинол Мемантин», а также лекарство из группы статинов «Роксера».
Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли контрацептивное средство «Джес плюс», лекарство для лечения бронхиальной астмы «Пульмикорт», а также препарат, стимулирующий регенерацию хрящевой ткани «Хондрогард».
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют антибиотик «Меронем», по-прежнему на первых строчках находится «Нурофен плюс», замыкает тройку «Пульмикорт».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
|
TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|
|
МНН/состав
|
Производитель
|
Товарный запас, дни
|
Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|
Нурофен плюс, таблетки
|
Ибупрофен
|
Reckitt Benckiser
|
0,5
|
54,2
|
Натрия хлорид, раствор
|
Натрия хлорид
|
Солофарм
|
10
|
19,1
|
Залдиар, таблетки
|
Парацетамол + трамадол
|
Stada
|
0,6
|
16,2
|
Нимесил, гранулы
|
Нимесулид
|
Menarini
|
7,8
|
16,1
|
Габапентин
|
Габапентин
|
Канонфарма
|
13,6
|
11,7
|
Нейронтин, таблетки
|
Габапентин
|
Viatris
|
0,6
|
6,6
|
Актовегин, раствор
|
Депротеинизированный гемодериват крови телят
|
Тakeda
|
6,6
|
6,2
|
Пульмикорт, суспензия
|
Будесонид
|
AstraZeneca
|
0,5
|
6,0
|
Ксарелто, таблетки
|
Ривароксабан
|
Bayer
|
12,2
|
3,6
|
Голдлайн плюс, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Изварино Фарма
|
15,3
|
3,5
|
Редуксин, капсулы
|
Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая
|
Промомед
|
16,3
|
3,2
|
Алфлутоп, раствор
|
Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|
Biotehnos
|
3,8
|
2,9
|
Юперио, таблетки
|
Валсартан + сакубитрил
|
Novartis
|
10,8
|
2,3
|
Клайра
|
Эстроген + гестаген
|
Bayer
|
13,5
|
2,3
|
Урсосан форте, таблетки
|
Урсодезоксихолевая кислота
|
Pro.Med.CS Praha
|
1,5
|
2,1
|
Джес плюс, таблетки
|
Дроспиренон + этинилэстрадиол + кальция левомефолат
|
Bayer
|
14,6
|
2,1
|
Хондрогард, раствор
|
Хондроитина сульфат натрия
|
Сотекс
|
17,4
|
2
|
Лонгидаза, суппозитории
|
Бовгиалуронидаза азоксимер
|
Петровакс Фарм
|
19,9
|
1,7
|
Меронем, флаконы
|
Меропенем
|
Pfizer
|
0,4
|
1,6
|
Редуксин форте, таблетки
|
Метформин + сибутрамин
|
Промомед
|
4,9
|
1,2
|
* Информация подготовлена Центром Аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
** Данные по продажам взяты за период 14.02.23—13.03.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.
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