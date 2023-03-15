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Еженедельный рейтинг препаратов...

Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

15.03.2023
18:20
Елена Калиновская

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 14 февраля по 13 марта 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней. Среди лидеров по наименьшим запасам — антибиотик «Меронем».

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

На прошедшей неделе пополнились запасы у трех брендов, в итоге они покинули рейтинг. Среди них антикоагулянт «Эликвис», препарат для лечения деменции при болезни Альцгеймера «Акатинол Мемантин», а также лекарство из группы статинов «Роксера».

Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли контрацептивное средство «Джес плюс», лекарство для лечения бронхиальной астмы «Пульмикорт», а также препарат, стимулирующий регенерацию хрящевой ткани «Хондрогард».

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют антибиотик «Меронем», по-прежнему на первых строчках находится «Нурофен плюс», замыкает тройку «Пульмикорт».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.

TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней


Бренд

МНН/состав

Производитель

Товарный запас, дни

Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.

Нурофен плюс, таблетки

Ибупрофен

Reckitt Benckiser

0,5

54,2

Натрия хлорид, раствор

Натрия хлорид

Солофарм

10

19,1

Залдиар, таблетки

Парацетамол + трамадол

Stada

0,6

16,2

Нимесил, гранулы

Нимесулид

Menarini

7,8

16,1

Габапентин

Габапентин

Канонфарма

13,6

11,7

Нейронтин, таблетки

Габапентин

Viatris

0,6

6,6

Актовегин, раствор

Депротеинизированный гемодериват крови телят

Тakeda

6,6

6,2

Пульмикорт, суспензия

Будесонид

AstraZeneca

0,5

6,0

Ксарелто, таблетки

Ривароксабан

Bayer

12,2

3,6

Голдлайн плюс, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Изварино Фарма

15,3

3,5

Редуксин, капсулы

Сибутрамин + целлюлоза микрокристаллическая

Промомед

16,3

3,2

Алфлутоп, раствор

Биоактивный концентрат мелких морских рыб

Biotehnos

3,8

2,9

Юперио, таблетки

Валсартан + сакубитрил

Novartis

10,8

2,3

Клайра

Эстроген + гестаген

Bayer

13,5

2,3

Урсосан форте, таблетки

Урсодезоксихолевая кислота

Pro.Med.CS Praha

1,5

2,1

Джес плюс, таблетки

Дроспиренон + этинилэстрадиол + кальция левомефолат

Bayer

14,6

2,1

Хондрогард, раствор

Хондроитина сульфат натрия

Сотекс

17,4

2

Лонгидаза, суппозитории

Бовгиалуронидаза азоксимер

Петровакс Фарм

19,9

1,7

Меронем, флаконы

Меропенем

Pfizer

0,4

1,6

Редуксин форте,  таблетки

Метформин + сибутрамин

Промомед

4,9

1,2

* Информация подготовлена Центром Аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».

** Данные по продажам взяты за период 14.02.23—13.03.23, отсортированы по убыванию средних продаж из аптеки.

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