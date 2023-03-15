Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.

На прошедшей неделе пополнились запасы у трех брендов, в итоге они покинули рейтинг. Среди них антикоагулянт «Эликвис», препарат для лечения деменции при болезни Альцгеймера «Акатинол Мемантин», а также лекарство из группы статинов «Роксера».

Вместо этих трех позиций в рейтинг вошли контрацептивное средство «Джес плюс», лекарство для лечения бронхиальной астмы «Пульмикорт», а также препарат, стимулирующий регенерацию хрящевой ткани «Хондрогард».

Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют антибиотик «Меронем», по-прежнему на первых строчках находится «Нурофен плюс», замыкает тройку «Пульмикорт».

Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.