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Экс-чиновницу брянского депздрава...

Экс-чиновницу брянского депздрава обвинили в переоформлении фармлицензий за деньги

16.10.2023
18:10
Артем Косенок
Бывшую сотрудницу Департамента здравоохранения Брянской области обвиняют в переоформлении фармлицензий в ускоренном порядке за взятку. За это чиновница получила почти полмиллиона рублей.
Фото: rawpixel.com/ru.freepik.com

Уголовное дело бывшей сотрудницы Департамента здравоохранения Брянской области отправлено в суд. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Следствие установило, что с сентября 2017 по март 2023 года ведущий консультант группы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения Брянской области получила от представителя коммерческих организаций взятку в сумме 477 тыс. руб. За эти деньги она ускорено переоформляла лицензии на фармдеятельность.

Имя чиновницы и название компаний не уточняются.

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