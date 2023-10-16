Экс-чиновницу брянского депздрава обвинили в переоформлении фармлицензий за деньги

Уголовное дело бывшей сотрудницы Департамента здравоохранения Брянской области отправлено в суд. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Следствие установило, что с сентября 2017 по март 2023 года ведущий консультант группы лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения Брянской области получила от представителя коммерческих организаций взятку в сумме 477 тыс. руб. За эти деньги она ускорено переоформляла лицензии на фармдеятельность.

Имя чиновницы и название компаний не уточняются.