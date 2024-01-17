Экс-гендиректор «Верофарма» возглавил российское подразделение Novartis

Президентом Novartis в России и генеральным директором ООО «Новартис Фарма» назначен Иван Поляк. Об этом говорят данные сервиса «СПАРК». На изменения обратил внимание telegram-канал «Без рецепта». Ранее занимавшая эти должности Наталья Колерова перешла на другую роль в компании в европейском регионе. «ФВ» подтвердили назначение в компании, уточнив, что Поляк заступил в должность еще 1 ноября.

Ранее — с июля 2019 года — Поляк занимал должность генерального директора компании «Верофарм» (группа Abbott). Также он был старшим директором по коммерческому развитию, стратегии и продажам подразделения лекарственных препаратов Abbott в головном офисе компании.