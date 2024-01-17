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Экс-гендиректор «Верофарма» возглавил...

Экс-гендиректор «Верофарма» возглавил российское подразделение Novartis

17.01.2024
16:38
Артем Косенок
Елена Калиновская
В российском подразделении Novartis назначен новый глава — бывший генеральный директор компании «Верофарм» Иван Поляк. Ранее возглавлявшая компанию Наталья Колерова перешла на другую роль в европейском подразделении.
Иван Поляк | Фото: ru.abbott

Президентом Novartis в России и генеральным директором ООО «Новартис Фарма» назначен Иван Поляк. Об этом говорят данные сервиса «СПАРК». На изменения обратил внимание telegram-канал «Без рецепта». Ранее занимавшая эти должности Наталья Колерова перешла на другую роль в компании в европейском регионе. «ФВ» подтвердили назначение в компании, уточнив, что Поляк заступил в должность еще 1 ноября.

Ранее — с июля 2019 года — Поляк занимал должность генерального директора компании «Верофарм» (группа Abbott). Также он был старшим директором по коммерческому развитию, стратегии и продажам подразделения лекарственных препаратов Abbott в головном офисе компании.

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