Экс-главе иркутского Минздрава отказали в смягчении приговора

Куйбышевский районный суд Иркутска не удовлетворил ходатайство защиты бывшего министра здравоохранения области Наталии Ледяевой о замене неотбытой части наказания в исправительной колонии общего режима на более мягкое решение. Она продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В 2022 году Ледяеву приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве и хищении 90 млн руб. при закупках средств индивидуальной защиты (СИЗ). Всего по делу проходили шесть человек, включая сына министра Илью Белоусова, которых обвиняли в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и сбыте фальсифицированных медизделий (п.«а» ч.2 ст.238.1 УК РФ). Они заключили муниципальные контракты с медицинскими учреждениями и региональным министерством здравоохранения, после чего поставляли медизделия, не прошедшие госрегистрацию, у них была фиктивная информация о характеристиках и производителе. Суд также удовлетворил иски о взыскании с осужденных, включая Ледяеву, более 45 млн руб. в счет возмещения ущерба.