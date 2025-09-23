Экс-главе учреждения ФМБА в Красноярске Баранкину вынесли приговор

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бывшему генеральному директору ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр» ФМБА Борису Баранкину по делу о растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), поделились в пресс-службе суда.

Баранкина приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб.

Суд также признал заместителя директора по закупкам ООО «Трансторгмаркет» Елену Давыдову виновной в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Наказание будет считаться условным с испытательным сроком в 3,5 года.

Суд установил, что с января 2019 года по май 2021 года фигуранты организовали преступную группу и создали схему фиктивных поставок лекарств для медучреждения. Бюджетные деньги перечислялись поставщику, который закупал и передавал в медучреждение препараты в интересах и для личного пользования директора. Таким способом соучастники растратили более 15 млн руб.

Еще суд удовлетворил гражданский иск потерпевших. С Баранкина, Давыдовой и ранее осужденной заведующей аптекой ФМБА Татьяны Ефимовой суммарно взыскали:

13,4 млн руб. в пользу фонда ОМС Красноярского края;

258,9 тыс. руб. в пользу ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр» ФМБА России.

В сентябре 2022 года руководство ФМБА сообщило об антикоррупционной проверке в ФСНКЦ. В конце февраля стало известно об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере при поставках в центр лекарственных препаратов. Его фигурантами стали два бывших должностных лица, а также представитель коммерческой организации, сообщили в региональном Следственном комитете.

В феврале 2025 года Баранкина отправили в СИЗО.

Это второе уголовное дело в отношении экс-директора центра ФМБА. В 2023 году СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия установил причастность Баранкина к мошенничеству в особо крупном размере при закупках лекарств (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, под видом необходимых лекарственных средств сотрудники центра получили для нужд пациентов другие дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 млн руб. Этими лекарствами подозреваемые «распоряжались в своих личных целях и в интересах иных лиц».