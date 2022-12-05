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Экс-главу фармотдела астраханского...

Экс-главу фармотдела астраханского Минздрава осудили за халатность

05.12.2022
11:27
Артем Косенок

Экс-руководителя отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Минздрава Астраханской области осудили за халатность и злоупотребление должностными полномочиями. Она не закупила онкопрепараты для 140 пациентов. Женщину приговорили к 2,5 года принудительных работ.

Бывшую начальницу отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Астраханской области признали виновной в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.293, ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В суде установлено, что с января по март 2021 года женщина не обеспечила своевременную разработку технического задания и организацию закупочных процедур двух жизненно важных лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов, страдающих онкозаболеваниями. Из-за этого более 140 пациентов были вынуждены приобретать их в коммерческих аптеках за собственный счет либо не принимать из-за отсутствия в аптечной сети льготного обеспечения граждан.

Чтобы создать видимость благополучия в показателях работы и скрыть халатность, чиновница в специальном программном комплексе запретила оформление рецептов медработниками бюджетных учреждений здравоохранения области на эти препараты.

Ленинский районный суд Астрахани назначил чиновнице наказание в виде 2,5 лет принудительных работ.  

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