Экс-главу фармотдела астраханского Минздрава осудили за халатность

Бывшую начальницу отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Астраханской области признали виновной в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.293, ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В суде установлено, что с января по март 2021 года женщина не обеспечила своевременную разработку технического задания и организацию закупочных процедур двух жизненно важных лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов, страдающих онкозаболеваниями. Из-за этого более 140 пациентов были вынуждены приобретать их в коммерческих аптеках за собственный счет либо не принимать из-за отсутствия в аптечной сети льготного обеспечения граждан.

Чтобы создать видимость благополучия в показателях работы и скрыть халатность, чиновница в специальном программном комплексе запретила оформление рецептов медработниками бюджетных учреждений здравоохранения области на эти препараты.

Ленинский районный суд Астрахани назначил чиновнице наказание в виде 2,5 лет принудительных работ.