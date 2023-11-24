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Экс-главу отдела красноярского...

Экс-главу отдела красноярского Минздрава признали виновной в халатности при закупке лекарств

24.11.2023
13:16
Артем Косенок
Суд в Красноярске взыскал с бывшей начальницы отдела организации лекобеспечения Минздрава 14,5 млн руб. за порчу онкопрепаратов. Чиновницу признали виновной в халатности при закупке лекарств.
Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

По иску прокуратуры Центрального района города Красноярска суд взыскал более 14,5 млн руб. ущерба из-за допущенной халатности при закупке лекарственных онкологических препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В 2018 году начальница отдела организации лекобеспечения красноярского Минздрава сформировала ежегодную заявку на потребность в препарате для лечения онкозаболеваний. Однако чиновница, чье имя не называется, не учла историю динамики отпуска препарата в предыдущие годы и не спрогнозировала его реальную потребность на 2019 год. Вместо необходимых 748 упаковок она заявила 2,3 тыс. Как пояснили ТАСС в прокуратуре, речь идет о лекарственном средстве «Митомицин».

Из-за снижения объемов финансирования по госконтракту закупили 1725 упаковок на 29 млн руб. В цене учтена скидка за покупку препарата с меньшим сроком годности — он составил от 11 до 13 месяцев. В марте 2020 года была проведена инвентаризация, в ходе которой обнаружили 857 упаковок невостребованного препарата с истекшим сроком годности. Ущерб бюджету составил более 14,5 млн руб.

Возбужденное в отношении должностного лица уголовное дело о халатности (ч.1.1 ст.293 УК РФ) прекращено ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с чиновницы Минздрава всей суммы ущерба. Суд полностью его удовлетворил.

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