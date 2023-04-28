Экс-главу отдела лекобеспечения Минздрава Башкирии будут судить за просроченные лекарства

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения регионального Минздрава. Ее обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственном комитете республики. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Имя чиновницы в прокуратуре не называют.

По версии следствия, подозреваемая с февраля 2020 года по июнь 2021 года не исполнила свои обязанности по распределению лекарственных препаратов и медицинских изделий по пунктам отпуска. Из-за этого у них истек срок годности, после чего продукцию пришлось списать и уничтожить.

Препараты предназначались для льготного лекарственного обеспечения граждан, в том числе онкобольных, пациентов, страдающих почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и иными заболеваниями. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 31,2 млн руб.

Чиновница не признала вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.