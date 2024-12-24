Экс-председателю Совета директоров ГК «Медполимерпром» дали новый срок

Бывшего председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром», гражданина США российского происхождения Евгения (Джина) Спектора приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, передает «Интерфакс» из зала Московского городского суда.

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме из-за секретности материалов дела: были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.

Спектора признали виновным в шпионаже (ст.276 УК РФ). Обвиняемому также назначен штраф в размере трехкратной суммы взятки — 14 млн руб. Наказание было вынесено по совокупности с предыдущим приговором, по которому он был осужден за посредничество при даче взятки бывшей помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Спектора арестовали в феврале 2020 года. Тогда же была арестована и главная фигурантка дела — бывшая помощница Дворковича Анастасия Алексеева. По версии следствия, она получала взятки за лоббирование интересов ряда фармкомпаний, включая ГК «Медполимерпром». В апреле 2023 года Алексееву приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 млн руб.

В июне 2021 года Спектора приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Он признал вину как посредник в деле о крупной взятке. Позднее срок снизили до 3,5 лет после заключения сделки со следствием. Об обвинении в шпионаже стало известно в августе 2023 года, тогда же Спектора заключили под стражу.