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Экс-председателя Совета директоров...

Экс-председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром» заподозрили в шпионаже

18.08.2023
12:31
Артем Косенок
Бывшего председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром» Джина Спектора заподозрили в шпионаже. Ранее он проходил по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. Спектора тогда приговорили к 3,5 года колонии строгого режима.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу по обвинению в шпионаже (ст.276 УК РФ) гражданина США российского происхождения Джина Спектора. Об этом сообщили ТАСС в суде. Суть предъявленного Спектору обвинения изданию не известна.

Ранее сообщалось, что он проходил по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Спектора приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере трехкратной суммы взятки — более 14 млн руб. Он признал вину как посредник в деле о крупной взятке. Позднее срок заключения был снижен до 3,5 лет.  

До возбуждения дела Спектор занимал должность председателя Совета директоров ГК «Медполимерпром». В феврале 2020 года его арестовали. Тогда же была арестована и главная фигурантка дела — бывшая помощница Дворковича Анастасия Алексеева. По версии следствия, она получала взятки за лоббирование интересов ряда фармкомпаний, включая ГК «Медполимерпром». В апреле 2023 года Алексееву приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 млн руб.

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