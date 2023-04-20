Экс-владелец «Фармии» Роман Кубанев попал под процедуру реструктуризации долгов

В отношении экс-владельца «Фармии» Романа Кубанева введена процедура реструктуризации долгов, следует из материалов суда. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Воронежской области. Причиной введения процесса реструктуризации послужило судебное разбирательство с одним из кредиторов «Фармии» — компанией «ФК Гранд Капитал Воронеж». Сам Кубанев пояснил «ФВ», что узнал о решении суда из СМИ и не обладает какой-либо информацией по нему.

Ранее «ФВ» уже писал о судебных разбирательствах «Фармии» и дистрибьютора, но тогда речь шла о признании банкротом одного из юрлиц сети — ООО «Фармия». Сейчас заявление о признании банкротом принято в адрес самого Кубанева как индивидуального предпринимателя. Сумма долга, о котором заявляет дистрибьютор, достигает более 4,4 млн руб.

Процедура реструктуризации долгов, которую суд ввел в отношении Кубанева, означает процесс восстановления платежеспособности должника — суд назначил финансового управляющего, который разработает комплекс мер, направленных на выплату долга в срок до трех лет.

О намерении взыскать задолженность с аптечной сети «ФК Гранд Капитал» заявлял еще в октябре 2022 года. Тогда в компании заявляли, что сеть-должник передавалась по «классической схеме» — деньги дистрибьюторов были потрачены на покупку помещений с дальнейшим переоформлением на другое лицо, а именно на мать экс-владельца компании Романа Кубанева. Гендиректор компании «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко при этом в успехе взыскания задолженности не сомневался — по его словам, с дистрибьютором, у которого наработана многолетняя практика таких кейсов, рассчитались абсолютно все должники.