Экс-заведующую аптекой будут судить за дачу взятки в 1 млн рублей

Как уже сообщал «ФВ», в сентябре этого года правоохранительные органы проводили доследственную проверку фактов хищения лекарств на сумму около 5 млн руб. из аптеки Республиканского СПИД-центра. Экс-руководитель предприятия почувствовала опасность и решила подстраховаться. Она уговорила свою приятельницу выступить посредницей и предложить оперуполномоченному 1 млн руб. за оформление отказа в возбуждении уголовного дела.

Сотрудник МВД доложил об этом своему руководству. Сразу после передачи денег обе гражданки были задержаны.

Материалы в отношении подруги бывшей заведующей аптекой выделены в отдельное производство.