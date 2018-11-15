Экс-заведующую аптекой будут судить за дачу взятки в 1 млн рублей

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение и подготовила для передачи в суд материалы по уголовному делу, возбужденному против экс-заведующей аптеки Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Ей инкриминируют дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ).
Как уже сообщал «ФВ», в сентябре этого года правоохранительные органы проводили доследственную проверку фактов хищения лекарств на сумму около 5 млн руб. из аптеки Республиканского СПИД-центра. Экс-руководитель предприятия почувствовала опасность и решила подстраховаться. Она уговорила свою приятельницу выступить посредницей и предложить оперуполномоченному 1 млн руб. за оформление отказа в возбуждении уголовного дела.
Сотрудник МВД доложил об этом своему руководству. Сразу после передачи денег обе гражданки были задержаны.
Материалы в отношении подруги бывшей заведующей аптекой выделены в отдельное производство.
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