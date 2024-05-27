Эксперимент по маркировке шприцев, филеров и презервативов начнется в сентябре

Правительство утвердило постановление № 620 от 17.05.2024 о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в числе которых презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски. Эксперимент начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как сообщил ранее руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков, участие в эксперименте для отрасли будет добровольное и бесплатное. Все расходы оператор берет на себя, поэтому роста конечной стоимости данных медизделий, по его словам, не произойдет.

Перечень медицинских изделий, которые участвуют в пилотном проекте, в утвержденном постановлении полностью совпадает с проектом документа. В него внесли те категории товаров, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля. Благодаря эксперименту Росздравнадзор получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров, что поможет оценивать их качество и укомплектованность медучреждений.