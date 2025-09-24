БизнесАптекарьГазетаНаш канал в Telegram
Эксперимент по маркировке средств гигиены начнется с 25 сентября

24.09.2025
19:10
Дина Коблова
Под маркировку попали санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности. Эксперимент пройдет с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Участие в проекте добровольное, а коды маркировки будут предоставляться бесплатно.
Фото: 123rf.com

Эксперимент по маркировке хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также туалетных принадлежностей пройдет в России с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Правительство утвердило постановление № 1457 от 20.09.2025.

В эксперимент войдут следующие категории товаров:

  • пемза;
  • зубная нить;
  • подушечки для чистки, губки и мочалки из разных материалов;
  • туалетная бумага;
  • носовые платки, косметические салфетки (кроме салфеток с антисептическими свойствами);
  • полотенца бумажные (кроме полотенец с антисептическими свойствами);
  • вата и изделия из нее;
  • пинцеты;
  • маникюрные и педикюрные наборы (включая пилки для ногтей);
  • массажные аппараты;
  • зубные щетки (включая щетки для протезов);
  • щетки для волос;
  • помазки для бритья, щеточки для ногтей и ресниц и другие личные щеточки;
  • расчески и гребни;
  • гигиенические прокладки, тампоны, подгузники, пеленки (кроме товаров, зарегистрированных как медицинские изделия).

Главным координатором пилота выступает Минпромторг совместно с другими ведомствами: Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС. Технический оператор — ООО «Оператор-ЦРПТ» (отвечает за систему маркировки «Честный знак»). Оператор будет предоставлять коды маркировки участникам бесплатно на время эксперимента.

Участие в пилоте для бизнеса добровольное. Минпромторг разработает и опубликует подробные методические рекомендации о том, как именно присоединиться к эксперименту и как его проводить. В рамках пилота все госорганы должны будут обмениваться данными между своими системами и экспериментальной системой маркировки.

