Эксперимент по маркировке средств гигиены начнется с 25 сентября

Эксперимент по маркировке хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также туалетных принадлежностей пройдет в России с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Правительство утвердило постановление № 1457 от 20.09.2025.

В эксперимент войдут следующие категории товаров:

пемза;

зубная нить;

подушечки для чистки, губки и мочалки из разных материалов;

туалетная бумага;

носовые платки, косметические салфетки (кроме салфеток с антисептическими свойствами);

полотенца бумажные (кроме полотенец с антисептическими свойствами);

вата и изделия из нее;

пинцеты;

маникюрные и педикюрные наборы (включая пилки для ногтей);

массажные аппараты;

зубные щетки (включая щетки для протезов);

щетки для волос;

помазки для бритья, щеточки для ногтей и ресниц и другие личные щеточки;

расчески и гребни;

гигиенические прокладки, тампоны, подгузники, пеленки (кроме товаров, зарегистрированных как медицинские изделия).

Главным координатором пилота выступает Минпромторг совместно с другими ведомствами: Минцифры, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ, Росаккредитация, Роспотребнадзор, ФТС. Технический оператор — ООО «Оператор-ЦРПТ» (отвечает за систему маркировки «Честный знак»). Оператор будет предоставлять коды маркировки участникам бесплатно на время эксперимента.

Участие в пилоте для бизнеса добровольное. Минпромторг разработает и опубликует подробные методические рекомендации о том, как именно присоединиться к эксперименту и как его проводить. В рамках пилота все госорганы должны будут обмениваться данными между своими системами и экспериментальной системой маркировки.