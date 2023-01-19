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Экспериментальная вакцина J&J...

Экспериментальная вакцина J&J против ВИЧ оказалась неэффективна

19.01.2023
12:49
Артем Косенок

Экспериментальная мозаичная вакцина компании J&J оказалась безопасной, но неэффективной. Такие выводы были получены по результатам III фазы исследования. Частота развития ВИЧ-инфекции оказалась одинаковой среди тех, кто получал препарат и плацебо.

Фото: jcomp/ru.freepik.com

Применение экспериментальной вакцины Ad26.Mos4.HIV компании Janssen (подразделение Johnson & Johnson) против ВИЧ среди мужчин и трансгендеров оказалось безопасным. Однако оно не защищало от заражения, показала III фаза исследования Mosaico. Соответствующее заявление опубликовано накануне, 18 января, на сайте Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, пишет «Медицинский вестник».

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) не выявил проблем с безопасностью вакцинации. Однако частота развития ВИЧ-инфекции оказалась одинаковой среди тех, кому вводили вакцину и плацебо. В заявлении отмечается, что во время исследования все участники получали все доступные средства для предотвращения ВИЧ, включая доконтактную профилактику.

В испытании приняли участие 3900 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет из Европы, Северной и Южной Америки. Каждый участник в течение года получал четыре дозы вакцины или плацебо. В основе Ad26.Mos4.HIV лежали мозаичные иммуногены, характерные для многочисленных подтипов ВИЧ, распространенных в мире. Для доставки мозаичного иммуногена использовался аденовирус 26 серотипа (Ad26).

Две последние вакцинации сопровождались введением двукомпонентной рецептуры, которая содержала белок оболочки ВИЧ gp140 подтипа С и мозаичный белок gp140 с добавлением адъюванта фосфата алюминия для усиления иммунного ответа. Все введения вакцины завершились в октябре 2022 года.

Клиническое исследование III фазы началось в 2019 году. Ранее компания проводила КИ II фазы по вакцине против ВИЧ в пяти южноафриканских странах, писал «ФВ».

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