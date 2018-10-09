Эксперт: НТИ – хороший ориентир при формировании опережающей подготовки кадров

Об этом говорил заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН, член экспертного совета Национальной технологической инициативы (НТИ), член рабочей группы «ХелсНет» (HealthNet), академик РАН Валерий Береговых, выступая 12 ноября на всероссийской конференции, посвященной развитию кадрового потенциала фармацевтической отрасли.

Так, к ключевым научно-техническим направлениям, которые окажут наиболее существенное влияние на развитие рынков НТИ в области «ХелсНет», эксперт отнес: технологии управления свойствами биологических объектов, искусственный интеллект, новые производственные технологии, квантовые технологии, большие данные (Big Data), сенсорику и компоненты робототехники.

По его мнению, опережающая подготовка специалистов для фармацевтической отрасли должна охватывать соответствующие дисциплины, чтобы выпускники вузов могли свободно ориентироваться в актуальных задачах отрасли.

К последним эксперт отнес обозначенные в программе НТИ «ХелсНет» цели. Ожидается, что к 2035 г. мировой рынок «ХелсНет» достигнет 9 трлн долл. США (против 2 трлн долл., запланированных к 2020 г.), Российская доля рынка «ХелсНет» к 2035 г. должна составить не менее 3% от общемирового.

Также к 2035 г. 5 компаний из РФ, работающих в сегменте «ХелсНет» должны войти в топ 70 мировых компаний на рынке по объему продаж, а 70% продуктов и услуг сегмента рынка «ХелсНет» в РФ должны иметь полный цикл производства в России. Кроме того, по объему потребления продуктов рынка «ХелсНет» на душу населения в 2035 г. Россия должна войти в двадцатку стран.

«Как этого достичь? – задает вопрос эксперт. – Только путем подготовки сведущих специалистов. Для бакалавров, магистров и кандидатов наук поставлены конкретные задачи и для них должны быть сформированы актуальные программы подготовки».