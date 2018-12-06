Эксперт: Track&Trace станет средством обмена бизнес-информацией с контрагентами

10:03
13 декабря 2018
108

На форуме «Фармтехпром» в рамках 20-ой международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018 Chief Executive Officer Original Group Равиль Гимадиев рассказал о том, на что нужно обратить внимание при выборе вендора Track&Trace систем:

«Функция Track&Trace системы – это хаб между разными информационными системами предприятия и контрагентами. Обмен не только информацией о кодах маркировки и КИЗах, а обмен любой информацией – событии от оборудования, информации о документообороте».

Источник: Original Group

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