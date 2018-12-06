Эксперт: Track&Trace станет средством обмена бизнес-информацией с контрагентами

На форуме «Фармтехпром» в рамках 20-ой международной выставки Pharmtech & Ingredients 2018 Chief Executive Officer Original Group Равиль Гимадиев рассказал о том, на что нужно обратить внимание при выборе вендора Track&Trace систем:
«Функция Track&Trace системы – это хаб между разными информационными системами предприятия и контрагентами. Обмен не только информацией о кодах маркировки и КИЗах, а обмен любой информацией – событии от оборудования, информации о документообороте».
Источник: Original Group
Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
Нет комментариев
Комментариев: 0