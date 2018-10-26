Эксперт: доля дешевой продукции на российском фармрынке будет стремиться к нулю

За последние четыре года на российском фармрынке доля дорогостоящих препаратов неуклонно повышается, в то время как доля дешевых продуктов сокращается. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Если говорить о препаратах нижнего ценового сегмента, стоимостью до 50 рублей, по итогам первого полугодия 2018 года их доля составила всего 4,5%, рассказал он, выступая на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018».
По мнению аналитика, причина сложившейся ситуации в несовершенстве регуляторной системы, которая «построена таким образом, что все участники товародвижения не заинтересованы в продаже дешевых препаратов».
«Пока эта парадигма не изменится, доля дешевой продукции на нашем рынке будет стремиться к нулю», - резюмировал Николай Беспалов.
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