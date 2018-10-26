Эксперт: доля дешевой продукции на российском фармрынке будет стремиться к нулю

Если говорить о препаратах нижнего ценового сегмента, стоимостью до 50 рублей, по итогам первого полугодия 2018 года их доля составила всего 4,5%, рассказал он, выступая на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018».

По мнению аналитика, причина сложившейся ситуации в несовершенстве регуляторной системы, которая «построена таким образом, что все участники товародвижения не заинтересованы в продаже дешевых препаратов».

«Пока эта парадигма не изменится, доля дешевой продукции на нашем рынке будет стремиться к нулю», - резюмировал .