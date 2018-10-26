Эксперт: доля дешевой продукции на российском фармрынке будет стремиться к нулю

11:30
3 ноября 2018

Сергей Рякин

39
Николай Беспалов | Фото: Игорь Чунусов

За последние четыре года на российском фармрынке доля дорогостоящих препаратов неуклонно повышается, в то время как доля дешевых продуктов сокращается. Об этом заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Если говорить о препаратах нижнего ценового сегмента, стоимостью до 50 рублей, по итогам первого полугодия 2018 года их доля составила всего 4,5%, рассказал он, выступая на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018».

По мнению аналитика, причина сложившейся ситуации в несовершенстве регуляторной системы, которая «построена таким образом, что все участники товародвижения не заинтересованы в продаже дешевых препаратов».

«Пока эта парадигма не изменится, доля дешевой продукции на нашем рынке будет стремиться к нулю», - резюмировал Николай Беспалов.

Персоны
Беспалов Николай

Нет комментариев

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
26.10.2018
Дональд Трамп предложил устанавливать цены на некоторые препараты в США на уровне европейских
24.10.2018
Американские власти хотят заставить фармпроизводителей указывать цены в рекламе
08.10.2018
Росстат: в сентябре лекарства подорожали на 0,3%
Популярное
31.10.2018
НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
2354
28.10.2018
Преференции для препаратов из российских фармсубстанций стартуют 5 ноября 2018 года
2128
31.10.2018
К партнерству ИРИС присоединяется хабаровская аптечная сеть
18061
29.10.2018
Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей
1561
30.10.2018
Замена полисов ОМС осуществляется в плановом порядке
1425