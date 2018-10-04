Эксперт: фармрынок не исчерпал возможности для роста

«Рынок нельзя назвать ни бурно растущим, ни падающим, - отметил он. – Вместе с тем, фармотрасль остается в числе немногих отраслей экономики России, где наблюдается хоть небольшой, но прирост объемов потребления».

И все же, даже если говорить о небольшом приросте, необходимо учитывать фактор инфляции и проблемы внутри самой отрасли: накапливающийся кризис неплатежей, дебиторская задолженность по всей цепочке товародвижения, фактор регулирования».

Несмотря на стагнацию, фармацевтический рынок не исчерпал все возможности для роста, высказал свое мнение .

В свою очередь директор по развитию аналитической компании RNC Pharma охарактеризовал состояние фармрынка как «умеренно-тяжелое с позитивным прогнозом». Предстоящий год не обещает существенного увеличения объемов, но аналитик выразил надежду, что при благоприятном развитии событий в 2020 году рынок сможет вернуть двузначные темпы роста.