Эксперт: фармрынок не исчерпал возможности для роста

09:36
4 декабря 2018

Сергей Рякин

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Юрий Крестинский | Фото: Игорь Чунусов

Объем фармацевтического рынка в 2018 году по предварительным итогам аналитических компаний дает показатели от -2 до +6% по отношению к 2017 году. Об этом в ходе сессии «Фармацевтическая отрасль в 2018 году: процессы и ожидания» на международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018» сообщил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

«Рынок нельзя назвать ни бурно растущим, ни падающим, - отметил он. – Вместе с тем, фармотрасль остается в числе немногих отраслей экономики России, где наблюдается хоть небольшой, но прирост объемов потребления».

И все же, даже если говорить о небольшом приросте, необходимо учитывать фактор инфляции и проблемы внутри самой отрасли: накапливающийся кризис неплатежей, дебиторская задолженность по всей цепочке товародвижения, фактор регулирования».

Несмотря на стагнацию, фармацевтический рынок не исчерпал все возможности для роста, высказал свое мнение Юрий Крестинский.

В свою очередь директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов охарактеризовал состояние фармрынка как «умеренно-тяжелое с позитивным прогнозом». Предстоящий год не обещает существенного увеличения объемов, но аналитик выразил надежду, что при благоприятном развитии событий в 2020 году рынок сможет вернуть двузначные темпы роста.

Николай Беспалов

Персоны
Беспалов Николай
Крестинский Юрий
РАФМ

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