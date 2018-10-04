Эксперт: фармрынок не исчерпал возможности для роста

Объем фармацевтического рынка в 2018 году по предварительным итогам аналитических компаний дает показатели от -2 до +6% по отношению к 2017 году. Об этом в ходе сессии «Фармацевтическая отрасль в 2018 году: процессы и ожидания» на международном деловом медико-фармацевтическом форуме «Аптека-2018» сообщил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.
«Рынок нельзя назвать ни бурно растущим, ни падающим, - отметил он. – Вместе с тем, фармотрасль остается в числе немногих отраслей экономики России, где наблюдается хоть небольшой, но прирост объемов потребления».
И все же, даже если говорить о небольшом приросте, необходимо учитывать фактор инфляции и проблемы внутри самой отрасли: накапливающийся кризис неплатежей, дебиторская задолженность по всей цепочке товародвижения, фактор регулирования».
Несмотря на стагнацию, фармацевтический рынок не исчерпал все возможности для роста, высказал свое мнение Юрий Крестинский.
В свою очередь директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов охарактеризовал состояние фармрынка как «умеренно-тяжелое с позитивным прогнозом». Предстоящий год не обещает существенного увеличения объемов, но аналитик выразил надежду, что при благоприятном развитии событий в 2020 году рынок сможет вернуть двузначные темпы роста.
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