Эксперт: финансирование инновационных проектов нужно приравнять к локальному производству с точки зрения льгот

Вместе с тем успех развития фармотрасли на грядущее десятилетие во многом зависит от инвестиций и механизмов финансовой поддержки, отметил эксперт.

«Классическая модель подразумевает, что у компании есть свои отделы разработок, которые трудятся над поставленными задачами и генерируют новые молекулы и лекарственные средства, – рассказал он. – Но последние 15–20 лет эта модель менее эффективна ввиду того, что все труднее поддерживать постоянный поток новых перспективных разработок».

Поэтому компании все больше работают по модели так называемых внешних инноваций, когда они смотрят на разработки, которые есть вокруг, и заключают партнерское соглашение с компаниями, которые занимаются перспективными проектами.

И в этой связи г-н Алтаев считает важным прописать в стратегии «Фарма-2030» инструменты акселерации с ведущими фармпроизводителями, касающиеся поддержки локальных разработок.

«С точки зрения льгот финансирование инновационных проектов необходимо приравнять к локальному производству», – убежден эксперт.

Не менее важна роль венчурного финансирования, особенно на стадиях клинических исследований, подчеркнул докладчик. В мире в 2017 г. объем венчурного финансирования биотехнологических стартапов превысил 10 млрд долл., рассказал он. И эта цифра продолжает расти.

«Речь идет о больших деньгах, но западные венчурные фонды в России, к сожалению, практически не работают в технологическом направлении, – заявил представитель фонда «Сколково». – Усилий же небольшого количества наших фондов явно недостаточно».

И потому крайне актуальными Руслан Алтаев считает усилия по созданию под эгидой Минпромторга венчурного фонда, который поддерживал бы разработки на стадии клинических исследований.

Подробности читайте в «ФВ» № 35 (948) от 30.10.2018 г. в публикации «Больше денег – хороших и разных».