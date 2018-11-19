Эксперт: конкурировать с иностранными производителями можно только при наличии собственного производства субстанций

Слова специалиста подтверждают и данные аналитической компании RNC Pharma. Согласно опубликованной информации, в течение января-сентября 2018 года в страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 68,9 млрд рублей, что на 26,8% выше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом в натуральном выражении было импортировано 8,3 тыс. тонн АФИ, то есть на 8,5% ниже, чем в прошлом году.

Наблюдаемое разновекторное движение цен и объемов поставок в натуральном выражении, по мнению докладчика, происходит не только за счет снижения курса рубля, но и из-за того, что производители из Китая поднимают цены на субстанции. Российские производители лекарственных средств еще пытаются сохранить ликвидность своей продукции за счет перехода на индийские АФИ, о чем говорит рост доли этой страны в структуре импорта фармацевтических субстанций, тем не менее единственным способом сохранить рентабельность отечественной фармпродукции в перспективе остается запуск собственного производства полного цикла.

Основными факторами, затрудняющими рост производства отечественных субстанций, являются необходимость больших капиталовложений, высокая материалоемкость и энергоемкость производства субстанций, а также сложность процедуры регистрации АФИ. Кроме того, немаловажными препятствиями для многих представителей отрасли являются сложности ввоза оборудования двойного назначения, дефицит кредитных средств, отсутствие должной инфраструктуры, неразвитость смежных отраслей, острый недостаток узкоспециализированных и высококвалифицированных кадров.

Тем не менее с каждым годом растет число производителей, которые переходят на выпуск собственных субстанций.

Производство субстанций и, соответственно, выпуск лекарственных средств полного цикла налажен у 40% российский фармпроизводителей. За последние 10 лет, по данным Госрестра лекарственных средств, ежегодный средневзвешенный рост количества производимых в стране субстанций составил 3%, отметил Вадим Зубарев.

Источник: компания «Натива»