Эксперт: онкологические заболевания крови больше не приговор

- Какие основные тенденции в онкогематологии в мире и в России вы бы выделили?

- Мы живем в очень интересное время, когда гематология и онкология очень интенсивно развиваются. И, прежде всего, это касается диагностики. Сегодня здесь успешно применяются высокие технологии. Например, когда оценка композиций дифференцировочных антигенов на поверхности опухоли у клетки позволяет, что называется, видеть ее лицо и подобрать тот препарат, который будет наиболее эффективен именно для этого вида опухоли.

В качестве примера можно взять хронический лимфолейкоз – сегодня создан препарат, который работает именно при этом заболевании. Или множественная миелома – появились несколько препаратов, которые делают это тяжелое заболевание потенциально излечимым. Онкологические заболевания крови больше не приговор.

Еще одна возможность диагностики – полимеразная цепная реакция. Она необходима для того, чтобы отследить пул опухолевых клеток, которые остаются в организме после проведения химиотерапии. Речь идет об остаточной массе опухоли, которая может вызвать в организме развитие рецидива.

Генетика - сегодня она тоже необходима в стандартах диагностики опухолевых заболеваний, в частности хронического лимфолейкоза и множественной миеломы, хронического миелоидного лейкоза, поскольку определенные цитогенетические изменения позволяют отнести пациента в ту или иную группу, а, следовательно, подобрать и терапию, которая именно при этих изменениях наиболее адекватна и эффективна.

- Нередко можно слышать, что борьба с онкозаболеваниями за последнее десятилетие вышла на новый качественный уровень. Какими конкретными показателями подкрепляется это утверждение?

- Основные показатели, которыми на сегодня оперируют онкология и гематология – общая выживаемость и беспрогрессивная выживаемость. И если говорить о злокачественных лимфомах, сегодня мы значительно продвинулись по обоим показателям.

- Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы с доступностью инновационной терапии? Какие пути их решения вы видите?

- Конечно, главная проблема в недостаточном финансировании. Гематологи сегодня живут неплохо по сравнению с онкологами благодаря программе по высокозатратным нозологиям, которая позволяет пациентам получать дорогостоящие эффективные препараты. У нас же часто возникают ситуации, когда знаешь, что есть еще препарат, который можно назначить пациенту при рецидиве или резистентности к проводимому лечению, но это дорогостоящие лекарства. Поэтому нам кажется целесообразным, чтобы эти препараты тоже входили в программу высокозатратных нозологий. Это помогло бы решить проблему.

- Видите ли вы разницу в исходах для пациентов с множественной миеломой и хроническим лимфолейкозом сейчас, при применении инновационных лекарственных препаратов, и, например, 10 лет назад?

- Сравнение с тем, что сейчас, и что было десять лет назад - небо и земля. Изменения колоссальные. Например, в том, что касается хронического лимфолейкоза – сегодня существует препарат, который относится к ингибиторам Брутона тиразинкиназы. И в терапии мы идем по пути персонализированной медицины: поставили правильный диагноз, провели цитогенетическое и молекулярное исследование, определили биомаркер, что является показанием к назначению определенного класса препаратов, при которых мы можем добиться если не полного излечения, то длительной безрецидивной выживаемости. За счет регионального финансирования мы пытаемся получить для пациентов эти дорогостоящие лекарственные препараты. К сожалению, в федеральные программы они не входят.

- Каковы перспективы терапии пациентов со множественной миеломой с двойной рефрактерностью, для терапии которых раньше существовало только два класса препаратов?

- Для этих пациентов по сути начинается новый этап лечения. Появились новые классы препаратов, и, конечно, среди них есть очень эффективные – такие, как монокланальные тела, те препараты, которые ищут опухолевую клетку, непосредственно к ней прикрепляются и вызывают ее гибель.

И не случайно на нашем форуме мы много говорим о монокланальных антителах, ингибиторах контрольных точек, иммуномодулирующих агентах. Сегодня приоритет отдается уже не монотерапии, а комплексной терапии. Мы можем преодолеть резистентность, которая неизменно развивается у пациентов при лечении злокачественной опухоли.