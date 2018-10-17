Эксперт: переноса сроков перехода к обязательной маркировке лекарств больше не будет

14:30
2 ноября 2018

Сергей Рякин

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Анатолий Свечин | Фото: Игорь Чунусов

Введение маркировки всех лекарственных препаратов с 1 января 2020 года – «законодательно закрепленная дата, которая, с вероятностью 99,9%, не изменится». Это мнение на Всероссийском конгрессе «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018», организованном «АСЭР-групп», высказал координатор проекта Центра развития перспективных технологий Анатолий Свечин.

В то же время до сих пор не существует законодательно закрепленных нормативно-правовых актов и документов, которые бы сократили эту дату в части отдельных видов препаратов, например из программы 7-12 ВЗН или Перечня ЖНВЛП, отметил эксперт.

Как известно, с 1 ноября нынешнего года функции оператора системы мониторинга ЛП перешли от Федеральной налоговой службы РФ в единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК», оператором которой является ЦРПТ.

По словам Анатолия Свечина, никаких революционных перемен в связи со сменой оператора не произойдет – изменился только адрес входа в систему. Основные усилия на первом этапе после переезда системы будут направлены на «повышение качества технической поддержки и повышение качества работы системы», рассказал он. Кроме того, «регулярно будут выпускаться обновления в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства».

Компании
ЦРПТ
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