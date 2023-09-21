Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиДистрибуция
Эксперт предложил ввести...

Эксперт предложил ввести лицензирование для продавцов БАД

21.09.2023
19:51
Екатерина Погонцева
Для продавцов БАД нужно ввести лицензирование по аналогии с фармдеятельностью, считает гендиректор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко. Это помогло бы навести порядок на рынке биодобавок. При этом процедура лицензирования не должна быть излишне сложной.
Фото: Игорь Чунусов

На рынке БАД слишком много продавцов, которых сложно отследить и проконтролировать, считает генеральный директор «Мьюз Медиа» Александр Черниченко. «Сегодня на этом рынке может торговать любой. За продавцами сложно уследить, их трудно проконтролировать», — сказал он в ходе XV конференции серии «PROекции будущего», которая 21 сентября прошла в Сочи, передает корреспондент «ФВ».

Черниченко предложил ввести лицензирование по аналогии с фармацевтической деятельностью. При этом он подчеркнул, что процедура лицензирования не должна быть излишне сложной и забюрократизированной.

С другой стороны, введение заградительных пошлин для БАД из недружественных стран или установление запрета на импортные биодобавки, которые обсуждались некоторое время назад, по мнению эксперта, не помогут избавить рынок от некачественной продукции.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.