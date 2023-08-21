В правительстве не поддержали введение заградительных пошлин для импортных БАД

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию не поддержала инициативу о введении запрета или заградительных пошлин на ввоз в Россию биологических активных добавок (БАД) из недружественных стран. Об этом сообщил РБК один из участников состоявшегося 15 августа заседания подкомиссии, на котором обсуждался этот вопрос. В Минэкономразвития подтвердили, что «данная инициатива не была поддержана», но за подробностями рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в надзорный орган.

В конце мая Национальный союз защиты прав потребителей предложил ввести заградительные пошлины на БАД из недружественных стран в размере 220% или вовсе запретить их импорт. Свою инициативу там объяснили необходимостью борьбы с фальсификатом. В правительстве сообщили, что прорабатывают такую возможность. В частности, мера может затронуть таких производителей, как Stada, Solgar, Unipharm. По разным оценкам аналитических агентств, до 90% иностранных добавок, продающихся в России, импортированы из стран, входящих в список недружественных.

По словам участника совещания, отечественные производители БАД предлагали ввести ставки соответствующих пошлин чуть меньшего размера — 50–70%. Однако это предложение также не было поддержано, пишет РБК.

Введение заградительных ввозных пошлин для БАД не решило бы проблему с контрафактом, но негативно отразилось на российских потребителях. Для них стала бы менее доступна легальная и проверенная продукция производителей, считает сопредседатель Союза потребителей Антон Недзвецкий. По его мнению, бороться с контрафактом нужно таким образом, чтобы на рынке оставалась доступная и качественная продукция. В частности, с 1 октября 2023 года в России начнется обязательная маркировка БАД, которая позволит улучшить контроль за прослеживаемостью товаров. Еще одна эффективная мера — досудебная блокировка сайтов, которые предлагают приобрести контрафактную продукцию.

Ранее также сообщалось, что в правительство направят обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАД в России. Об этом стало известно из протокола заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия». Также предлагалось возобновить проверки парафармацевтического бизнеса.