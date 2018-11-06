Эксперт: рост инвестиционных вложений в биотехнологии на 55% – неплохой результат

Таковы данные седьмого ежегодного обзора венчурной индустрии России «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» («MoneyTree™: Россия»), представленного PwC совместно с РВК. Согласно опубликованной в обзоре информации, заметен тренд на рост венчурных сделок в денежном выражении и в 2018 г. Так, в первом полугодии 2018 г. состоялось только 5 сделок, однако объем инвестиций уже превысил показатели 2016 г. и составил 9,8 млн долл.

«Рост абсолютного показателя вложений по итогам 2017 года на 55% – неплохой результат, учитывая традиционную недооцененность биотеха среди российских инвесторов. Порог входа в этот сектор высок – с точки зрения как объема инвестиций, так и длительности цикла проверки гипотез, который составляет не менее 5–7 лет», – считает заместитель генерального директора, инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

Фонды с частным капиталом осуществили три раунда инвестиций в сектор биотехнологий: фонд под управлением VIY Management приобрел миноритарную долю в продавце витаминов и спортивного питания «Русвит»; инвестиционная компания УК «ЭйСиПи» совместно с Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере г. Москвы (Moscow Seed Fund) инвестировала в компанию «Мерея косметикс»; венчурный биотех-фонд Primer Capital инвестировал в разработку препарата для пациентов с множественной миеломой компании «Гемофарм».

По словам Алексей Басова, в 2018 г., сегмент биотеха также отметился успешными продажами. В сентябре фонд RBV Capital, структурированный с участием РВК, продал долю в стартапе Bonti американскому гиганту Allergan. Сумма сделки составила около 200 млн долл., обеспечив инвесторам трехзначный IRR. Это уже второй кейс покупки портфельной компании RBV Capital зарубежным стратегом – в 2016 г. тот же Allergan приобрел компанию RetroSense – только первый транш по сделке составил 60 млн долл.

Подробнее читайте в «ФВ» № 38 (951) от 20.11.2018 г. в материале «Ставка на стоимость».