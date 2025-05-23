Эксперт спрогнозировал появление первого ИИ-препарата на рынке к 2030 году

Первые препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), появятся на рынке в течение следующих пяти-шести лет. Об этом заявил генеральный директор компании Insilico Medicine Алекс Жаворонков в интервью Bloomberg Television.

Insilico работает над созданием более 40 лекарств с использованием нейросети. Глава фармкомпании утверждает, что одна из них может быть одобрена регуляторами к концу десятилетия.

Жаворонков отметил ключевое отличие подхода Insilico от конкурентов. Он рассказал, что большинство из них используют ИИ для выполнения отдельных задач, тогда как его компания внедряет технологию во все процессы — от определения мишени (белка или гена, который вызывает болезнь) до улучшения лекарственной формулы.

До сих пор ни одна фармразработка нейросети не смогла выйти в продажи. К этому приблизилась японская Takeda Pharmaceutical, которая уже завершает клинические испытания своего ИИ-препарата. Результаты обещают представить до конца года.

Insilico основана в 2014 году. Благодаря недавно полученным инвестициям рыночная стоимость компании преодолела отметку в 1 млрд долл. Известно, что десять терапевтических молекул, созданных ею с помощью технологий машинного обучения, дошли до исследований с участием людей. Наиболее успешной оказалась rentosertib, которая показала эффективность и безопасность на фазе IIa клинических испытаний.

Разработка лекарств как правило занимает от 10 до 15 лет и обходится в несколько млрд долл. Из 5000—10 000 экспериментальных препаратов только один переходит на этап клинических исследований. Среди них лишь каждый десятый получает одобрение регуляторных органов.