Эксперт: у пациентов завышенные ожидания от телемедицины

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Как отметил гендиректор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава РФ Сергей Бойцов, законодательное регулирование сферы цифровых технологий позволило систематизировать и начать процесс тиражирования телемедицины.

Одно из новых направлений, которое сейчас активно развивается в России, – внедрение дистанционного мониторинга артериального давления пациентов в субъектах РФ. В настоящий момент к этой масштабной программе по развитию телемедицинских технологий уже подключено порядка 25 регионов.

Результаты внедрения этой программы позитивны: уже через две недели число пациентов, подключенных к мониторингу и достигших целевых значений, вырастает до 50%. Ближайшее будущее, по мнению экспертов – внедрение подобных программ по дистанционному мониторингу других физических показателей пациентов.

Цифра против бумаги

По словам управляющего директора ДМЦ «РЭМСИ Диагностика» Александра Ледовского, система здравоохранения фиксирует большой спрос пациентов на телемедицинские технологии. Основным драйвером развития становится активная вовлеченность людей в процесс цифровизации. На примере развития этой системы на базе своего центра эксперт рассказал, что уход в «цифру» позволяет значительно высвободить время врачей от бумажной работы.

«Сейчас все существует для того, чтобы двигать телемедицину вперед», – подчеркнул Сергей Бойцов. При этом Александр Ледовский добавил, что необходимо четко регулировать эту сферу, так как на рынке появляется множество телемедицинских решений.

При этом, если эксперты отмечают высокую готовность применения телемедицинских инструментов в модели врач-врач, то, по словам Александра Ледовского, модель врач-пациент требует доработки. Отмечается страх со стороны врачей оказывать дистанционные консультации, связанный с непониманием точного алгоритма взаимодействия. В свою очередь у пациентов завышенные ожидания – они надеются на получение диагноза в ходе дистанционных бесед и рекомендаций – того, что не может и не должен делать врач без очного приема.

По мнению Александра Ледовского, идеальной дистанционной консультацией можно считать повторный прием и динамическое наблюдение после стационара. В плане проведения первичной консультации в рамках телемедицинских технологий действия врачей должны быть четко регламентированы.

Нужна ревизия

Основная дискуссия экспертов разворачивается вокруг программного обеспечения. Специалисты уверены – российские разработчики активно приходят в эту сферу, и отечественного программного обеспечения (ПО) становится все больше. Однако существуют две проблемы, которые могут затормозить этот процесс. Во-первых, по словам руководителя практики Dentons в области фармацевтики, медицины и биотехнологий Сергея Клименко, по сравнению с другими странами, процесс регистрации в России новых разработок достаточно долог. И путь выхода на рынок для некоторых компаний оказывается непосильным. Вторая проблема – отсутствие четкого понятия, что из ПО попадает под категорию медицинских изделий, а что нет.

Эта проблема осложняется тем, что в России применяются достаточно жесткие меры, вплоть до уголовного наказания, в отношении незарегистрированных медизделий, которым может оказаться и программное обеспечение.

Выход из данной ситуации, по мнению экспертов, очевиден – необходима ревизия данной сферы и вывод определенных видов ПО из статуса медицинских изделий.