Эксперт: высокая доля экспорта в объеме поставок – не показатель уровня производителя

Представители отрасли продолжают активно обсуждать проект постановления Правительства РФ, который устанавливает новый порядок господдержки деятельности производителей российской промышленной продукции.
Эксперты отмечают, что на данный момент документ не содержит конкретики по ряду ключевых пунктов. Среди них – отраслевые лимиты на выделение субсидий и их предельный размер, а также значения показателей конкурентоспособности продукции в виде доли экспорта в выручке компаний к 2024 г.
Как пояснил «ФВ» генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс» Георгий Побелянский, в существующем виде целесообразность документа вызывает сомнения.
«Высокая доля экспорта в объеме поставок компании – не показатель ее уровня как производителя, во всяком случае в российской фармотрасли. К тому же и внутренний рынок огромен, но те, кто делает лекарства для россиян, должны отойти на второй план, несмотря на потребности миллионов соотечественников. Получается, что российская фармотрасль импортозаместила все и теперь должна устремиться на экспорт. Однако по-прежнему высокая доля в денежном выражении иностранных лекарств на российском рынке говорит об обратном», – заявил он.
По словам Георгия Побелянского, в фармотрасли высокий экспортный потенциал могут иметь только уникальные инновационные продукты или лекарства в самых социально значимых областях по меньшей стоимости, чем у локальных производителей других стран. План по выводу таких продуктов на рынок может не совпасть с планами их экспорта по результатам клинических исследований.
«Компаний, которые производят оригинальные препараты, в России пока очень мало. В разы больше крупных производителей аналогов лекарств, а для развития сложного и дорогостоящего направления по разработке и созданию новых препаратов им тоже нужна господдержка. В таком ключе, пожалуй, проект постановления скорее ужесточает требования к производителям, претендующим на субсидии, во всяком случае фармацевтическим. Кроме того, сейчас многие крупные фармпроизводители строят новые мощности, в том числе и «Вертекс». Поэтому компании как крупному инвестору и налогоплательщику, в том числе в федеральный бюджет, требуется господдержка независимо от экспортных планов, которые могут оказаться неоправданными и нерентабельными», – пояснил Георгий Побелянский.
В качестве пожелания эксперт указал на необходимость актуализации перечня системообразующих организаций: входящие в него промышленные предприятия проектом постановления отнесены к производителям федерального значения. Однако перечню около четырех лет, в нем единицы фармпроизводителей, и некоторых компаний из других отраслей уже нет на рынке.
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