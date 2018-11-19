Эксперт: высокая доля экспорта в объеме поставок – не показатель уровня производителя

Эксперты отмечают, что на данный момент документ не содержит конкретики по ряду ключевых пунктов. Среди них – отраслевые лимиты на выделение субсидий и их предельный размер, а также значения показателей конкурентоспособности продукции в виде доли экспорта в выручке компаний к 2024 г.

Как пояснил «ФВ» генеральный директор фармацевтической компании «Вертекс» Георгий Побелянский, в существующем виде целесообразность документа вызывает сомнения.

«Высокая доля экспорта в объеме поставок компании – не показатель ее уровня как производителя, во всяком случае в российской фармотрасли. К тому же и внутренний рынок огромен, но те, кто делает лекарства для россиян, должны отойти на второй план, несмотря на потребности миллионов соотечественников. Получается, что российская фармотрасль импортозаместила все и теперь должна устремиться на экспорт. Однако по-прежнему высокая доля в денежном выражении иностранных лекарств на российском рынке говорит об обратном», – заявил он.

По словам Георгия Побелянского, в фармотрасли высокий экспортный потенциал могут иметь только уникальные инновационные продукты или лекарства в самых социально значимых областях по меньшей стоимости, чем у локальных производителей других стран. План по выводу таких продуктов на рынок может не совпасть с планами их экспорта по результатам клинических исследований.

«Компаний, которые производят оригинальные препараты, в России пока очень мало. В разы больше крупных производителей аналогов лекарств, а для развития сложного и дорогостоящего направления по разработке и созданию новых препаратов им тоже нужна господдержка. В таком ключе, пожалуй, проект постановления скорее ужесточает требования к производителям, претендующим на субсидии, во всяком случае фармацевтическим. Кроме того, сейчас многие крупные фармпроизводители строят новые мощности, в том числе и «Вертекс». Поэтому компании как крупному инвестору и налогоплательщику, в том числе в федеральный бюджет, требуется господдержка независимо от экспортных планов, которые могут оказаться неоправданными и нерентабельными», – пояснил Георгий Побелянский.

В качестве пожелания эксперт указал на необходимость актуализации перечня системообразующих организаций: входящие в него промышленные предприятия проектом постановления отнесены к производителям федерального значения. Однако перечню около четырех лет, в нем единицы фармпроизводителей, и некоторых компаний из других отраслей уже нет на рынке.







