Эксперты фармотрасли обсудят ключевые сценарии развития бизнеса
«Фармацевтический вестник» проводит осеннюю конференцию для представителей фармацевтической отрасли. В ходе двухдневной работы будут представлены ключевые сценарии развития бизнеса на ближайшее будущее.
Главные темы деловой программы:
- Развитие инноваций в ускоренном режиме;
- Первые результаты эксперимента по дистанционной торговле Rx-препаратами;
- Ужесточение контроля за отпуском аптеками рецептурных препаратов;
- Создание единых стандартов лекарственного обеспечения;
- Возрождение производственных аптек;
- Главные моменты процесса запуска маркировки БАД.
Также будет представлен самый полный аналитический отчет о состоянии фармацевтического рынка. В конференции примут участие главы профессиональных ассоциаций, аптечных сетей и производственных компаний. В рамках второго дня состоится деловой визит в научно-технологический центр «СИРИУС».
Не пропустите главное отраслевое событие сентября. Подробная программа на сайте.
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