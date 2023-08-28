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Эксперты фармотрасли обсудят...

Эксперты фармотрасли обсудят ключевые сценарии развития бизнеса

28.08.2023
15:20
21—22 сентября в Сочи состоится конференция «Фарма в реактивном режиме. Ключевые сценарии развития отрасли». В конференции примут участие аптечные сети, производители, аналитики, депутаты Госдумы.

«Фармацевтический вестник» проводит осеннюю конференцию для представителей фармацевтической отрасли. В ходе двухдневной работы будут представлены ключевые сценарии развития бизнеса на ближайшее будущее.

Главные темы деловой программы:

  • Развитие инноваций в ускоренном режиме;
  • Первые результаты эксперимента по дистанционной торговле Rx-препаратами;
  • Ужесточение контроля за отпуском аптеками рецептурных препаратов;
  • Создание единых стандартов лекарственного обеспечения;
  • Возрождение производственных аптек;
  • Главные моменты процесса запуска маркировки БАД.

Также будет представлен самый полный аналитический отчет о состоянии фармацевтического рынка. В конференции примут участие главы профессиональных ассоциаций, аптечных сетей и производственных компаний. В рамках второго дня состоится деловой визит в научно-технологический центр «СИРИУС».

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