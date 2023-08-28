Эксперты фармотрасли обсудят ключевые сценарии развития бизнеса

«Фармацевтический вестник» проводит осеннюю конференцию для представителей фармацевтической отрасли. В ходе двухдневной работы будут представлены ключевые сценарии развития бизнеса на ближайшее будущее.

Главные темы деловой программы:

Развитие инноваций в ускоренном режиме;

Первые результаты эксперимента по дистанционной торговле Rx-препаратами;

Ужесточение контроля за отпуском аптеками рецептурных препаратов;

Создание единых стандартов лекарственного обеспечения;

Возрождение производственных аптек;

Главные моменты процесса запуска маркировки БАД.

Также будет представлен самый полный аналитический отчет о состоянии фармацевтического рынка. В конференции примут участие главы профессиональных ассоциаций, аптечных сетей и производственных компаний. В рамках второго дня состоится деловой визит в научно-технологический центр «СИРИУС».

Не пропустите главное отраслевое событие сентября. Подробная программа на сайте.