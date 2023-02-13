Эксперты обсудили актуальные вопросы отрасли на конференции «PROекции Будущего»

Итоги и прогнозы

Традиционно конференция началась с подведения итогов года аналитиками. Консолидация на аптечном рынке продолжается, сообщила генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева. При этом наблюдается оживление рынка с точки зрения сделок, и этот тренд явно продолжится в текущем году. Немного выросла среднемесячная выручка на одну аптеку: она составила почти 2 млн руб. Прогноз на 2023 год — рост фармацевтического рынка на 8% в рублях, преимущественно за счет инфляционных процессов.

В 2022 году регулятор старался поддерживать российский рынок, но в то же время не принимал кардинальных решений, отметила директор по работе с органами государственной власти «Герофарм» Вилена Галкина. По ее словам, несмотря на обсуждение программы «патенты на полку», принудительного лицензирования, никаких существенных шагов в прошлом году государством не было сделано.

«Мы, конечно, ожидаем принятия решений по «второму лишнему», поддержке полного цикла производства и производства субстанций, потому что мы видим, что это стало еще более актуально, — подчеркнула Галкина. — Пока же проводятся бесконечные совещания по поводу импортозамещения: а вы сможете, а вы нарастите объемы? Конечно, сможем и нарастим, дайте нам только возможность, время на то, чтобы ответить на этот повышающийся спрос».

Российский рынок остается привлекательным для западных фармкомпаний, продолжил руководитель подразделения коммерческой эффективности Sandoz в России Денис Патрашев: «Он большой, растущий».

Тем не менее, «уверенности в том, что иностранные компании будут гарантированно поставлять ЛС, у нас нет», акцентировал член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

По мнению депутата, нужна новая программа, ориентированная на создание тех инновационных лекарственных препаратов, которые могли бы существенно повлиять на продолжительность жизни населения. К тому же следует наконец выстроить некую единую систему управления в сфере обращения лекарственных препаратов.

«Я не перестаю повторять, что мне очень сложно взаимодействовать по своей профессиональной теме с шестью министерствами, включая Генеральную прокуратуру. Она стала сильным игроком на этом поле», — заявил народный избранник.

Кто изготовит фармсубстанции

«Мы уверены, что развитие производства субстанций, создание совместных предприятий в свободных экономических зонах существенно повлияют на ситуацию в будущем», — резюмировал Петров.

Впрочем, зависимость от Китая как поставщика фармсубстанций — общемировая проблема, напомнила руководитель практики сферы здравоохранения и фармацевтики компании «Кэпт» Виктория Самсонова. Пока еще ни одна страна не смогла ее решить. По ее словам, любой проект по производству субстанций не будет рыночным.

«Без активной финансовой поддержки государства, без софинансирования с его стороны такой проект по обычным рыночным законам окупаться в среднесрочной перспективе не может, — спрогнозировала Самсонова. — Компании, которые реализуют подобные проекты, серьезно рискуют».

Тема производства фармсубстанций и государственного софинансирования обсуждалась и в рамках третьей сессии, для участия в которой был организован телемост с членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айратом Фарраховым. По словам автора законопроекта о производственных аптеках, последние могли бы внести существенный вклад в изготовление фармсубстанций, которые не зарегистрированы в России.

«Мы рассматриваем вопрос прямого субсидирования, предоставления льгот организациям для того, чтобы первое время этот проект получил развитие, — сказал депутат. — Мы хотим, что все экстемпоральные лекарства вошли в стандарты и протоколы лечения, чтобы их включили в госзадания и госзакупки».

Что такое дефектура

Ранее в СМИ муссировалась тема, что производственные аптеки в состоянии решить и проблему дефектуры лекарств. Но что считать дефектурным препаратом, не совсем понятно, констатировала директор по работе с органами государственной власти «Герофарм» Вилена Галкина.

По ее словам, есть лекарства, которые признаются дефектурными межведомственной комиссией, есть 189 МНН в рамках программы «Патенты на полку».

«Пересекаются они или нет, как пересекаются? — поинтересовалась Галкина. — Есть перечень стратегически значимых лекарств, который последний раз пересматривался в августе 2020 года. Очевидно, что он требует актуализации с учетом тех же дефектурных препаратов».

Пересмотра требует и размер госпошлины за регистрацию лекарств и изменение документации. Ранее Союз профессиональных фармацевтических организаций предлагал дифференцировать пошлину по нескольким категориям: для документальной экспертизы, для экспертизы ЛП, требующей инструментальных методов контроля, для препаратов, экспертиза которых стоит значительно выше среднестатистических затрат. Хотя это предложение принято не было, эта тема не закрыта, и к ней еще будут возвращаться «в любом случае», обнадежила коллег исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

Среднее профессиональное или высшее

Надо ли, чтобы государство, а не сами собственники аптеки, решало, какие трудовые обязанности могут выполнять фармацевты, а какие — провизоры? Что не так с текущими профстандартами? Эти вопросы вызвали бурное обсуждение среди участников «круглого стола».

Самое главное — опыт специалиста и те компетенции, которые он наработал, поделился своей точкой зрения директор Группы компаний «Вита Плюс» (Пятигорск) Жан Гончаров.

«Мы не поставим работать заведующей аптекой провизора с необходимым стажем, если у него нет соответствующих компетенций, — объяснил Гончаров. — Если у фармацевта, наоборот, такие компетенции есть, то почему бы не дать ему руководить аптекой?»

Кто лучший знаток рынка

Во второй день конференции участников ждал бизнес-квиз от его создателя и ведущего Вячеслава Краснова. Оптимизм, скорость принятия решений и смекалку в ответах на вопросы о фармацевтическом рынке проявили команды «Любимые женщины механика Гаврилова», «Снежный БАД», «Сложно с утра» и «ОАС». А победителем викторины стала команда «ФармаЯндекс».

Благодарим партнера квиза компанию ВТФ и организации, которые предоставили призы победителям: «Протек», «Мьюз Медиа», фирму «Здоровье».