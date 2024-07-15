Эксперты подсчитали срок окупаемости затрат на лекарства после одобрения FDA

Большинство новых лекарственных препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с 1995 год по 2014 год, окупили затраты на их разработку и исследования в течение десяти лет после положительного решения регулятора. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Value in Health.

Исследователи из Лондонской школы экономики и политических наук провели масштабный анализ продаж 361 из 558 препаратов, одобренных FDA в указанный период. Общий объем продаж всех изученных препаратов — 5,5 трлн долл., средний объем продаж одного лекарства — 15,2 млрд долл., медианный — 6,7 млрд долл.

25 самых продаваемых лекарственных средств (7% от общего числа) принесли 38% всей выручки (2,1 трлн долл.). 13% препаратов заработали для компаний менее 1 млрд долл., 2% лекарств — более 100 млрд долл. каждый.

У 47% рассмотренных лекарственных средств показатели продаж превысили средние затраты на разработку в течение пяти лет после регистрации FDA, у 75% — в течение десяти лет, у 82% — в течение 15 лет. С учетом дополнительных расходов на производство и маркетинг 21% препаратов окупились через пять лет, 46% — через десять лет, 56% — через 15 лет.