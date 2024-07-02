Эксперты предостерегли фармкомпании от ошибок при заключении рекламных договоров

Законодательство накладывает множество запретов и ограничений, которые нужно учитывать фармкомпаниям при продвижении продукции. К тому же оно постоянно меняется. Чтобы избежать негативных последствий при работе с провайдерами рекламных услуг, которые не всегда глубоко погружены в специфику фармотрасли, следует особенно тщательно подойти к содержанию заключаемых с ними договоров. На что обратить особое внимание и какая практика правоприменения сложилась, вместе с экспертами изучил «ФВ».

В договоре на рекламные услуги крайне важно детально прописать предмет договора, права и обязанности сторон, права на результаты интеллектуальной деятельности, требования к качеству услуг.

«Недавно принятыми поправками к закону о рекламе (Федеральный закон от 11.03.2024 № 42-ФЗ) вводится запрет на распространение рекламы в информационных ресурсах иноагентов, — говорит адвокат, партнер юридической фирмы Brace Роман Шабров. — Ответственность за его нарушение предусмотрена как для рекламодателя, так и для рекламораспространителя».

Поэтому фармкомпаниям как заказчикам услуг необходимо также самостоятельно проводить проверки провайдеров услуг на предмет признания их иноагентами, подчеркивает эксперт. В противном случае им могут грозить штрафы до 500 тыс. руб.

«Обсудите функцию фармаконадзора, и кто будет ее выполнять, — рекомендует генеральный директор агентства мультимедийных коммуникаций «АСВ Медиа» Марина Яровикова. — В частности, кто будет отслеживать комментарии пациентов в рамках реализуемой коммуникационной кампании под постом, текстом на сайте и пр.».

Подробности читайте в материале «Возложить ответственность» в «ФВ» № 15 от 2 июля 2024 года.