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Эксперты расскажут о...

Эксперты расскажут о смене парадигмы развития фармацевтической отрасли

06.09.2022
16:50

В Сочи 22—23 сентября состоится конференция «PROекции Будущего», организованная «Фармацевтическим вестником».

О том, что ждет фармацевтический рынок на фоне падения инвестиций зарубежных игроков и введенных санкций, эксперты расскажут в ходе двухдневной конференции «Неестественный отбор. Как изменится фармрынок». Мероприятие пройдет 22—23 сентября в Сочи.

В рамках деловой программы будет представлен анализ развития производственного, дистрибьюторского, аптечного сегментов.

Эксперты-юристы разберут последние законодательные изменения, которые существенно повлияли на развитие фармацевтического рынка.

Аналитики «Фармацевтического вестника» впервые представят полный список компаний, которые сменили парадигму своего развития в России, и покажут, насколько упали инвестиции в фарму зарубежных игроков.

В рамках второго дня конференции в Солохаул парке пройдет фарм-квиз «Кто Здесь? Неестественный отбор», который проведет советник РАЕН, создатель интеллектуальной игры для фармсообщества «Кто Здесь? Квиз», автор книги «Топики для ума» Вячеслав Краснов.

Подробная программа мероприятия и состав спикеров на сайте.

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