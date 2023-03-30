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Эксперты рассказали о...

Эксперты рассказали о низкой популярности франшизных проектов среди аптек

30.03.2023
14:12
Руслан Мавлиханов

Формат франшизы не пользуется популярностью на аптечном рынке. Более того, сегмент обладает сомнительной репутацией из-за деятельности отдельных игроков.

Франшизные проекты редко приживаются на аптечном рынке и чаще всего нацелены на непрофильных новичков, рассказали «ФВ» опрошенные эксперты.

По мнению ряда игроков, сейчас на рынке нет франшизных проектов в классическом понимании. Некоторые эксперты отмечают, что спрос на эту услугу есть, но существующие франшизы нацелены не на тех клиентов. Более того, у таких проектов не лучшая репутация на рынке.

С чем связана плохая репутация франшиз? Почему формат слабо работает на аптечном рынке? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 8 (1107) от 28.03.2023 года в материале «На все неготовые».

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28.03.2023
На все неготовые
«ФВ» разбирался, почему франшизы не пользуются популярностью
№8 (1107)

Нет комментариев

Комментариев: 1

Гортинский Андрей Георгиевич
Сегодня в 18:18
"непрофильным новичкам" на фармрынке делать нечего!
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