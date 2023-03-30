Эксперты рассказали о низкой популярности франшизных проектов среди аптек

Франшизные проекты редко приживаются на аптечном рынке и чаще всего нацелены на непрофильных новичков, рассказали «ФВ» опрошенные эксперты.

По мнению ряда игроков, сейчас на рынке нет франшизных проектов в классическом понимании. Некоторые эксперты отмечают, что спрос на эту услугу есть, но существующие франшизы нацелены не на тех клиентов. Более того, у таких проектов не лучшая репутация на рынке.

С чем связана плохая репутация франшиз? Почему формат слабо работает на аптечном рынке? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 8 (1107) от 28.03.2023 года в материале «На все неготовые».