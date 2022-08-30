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Эксперты указали на...

Эксперты указали на риски при назначении препаратов офф-лейбл через врачебную комиссию

30.08.2022
18:24
Маргарита Грошева

Недавно в силу вступила норма закона, позволяющая назначать препараты офф-лейбл для лечения детей. Но пока механизм полностью не заработал, так как приняты не все необходимые подзаконные акты. Что касается лечения взрослых, юристы опасаются рисков для врачей в случае назначения препаратов офф-лейбл по решению врачебной комиссии. О такой возможности заявлял Минздрав.

Фото: unsplash.com

В конце июня в силу вступили нормы закона, которые устанавливают порядок применения препаратов офф-лейбл. Чтобы врачи имели возможность назначать лекарства вне инструкции, Минздрав должен внести их в клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи, а правительство — установить требования к таким препаратам и список заболеваний, при которых возможно применение офф-лейбл.

Кабмин пока утвердил только последний. Список включает 21 группу заболеваний, но непонятно, по каким критериям они были выбраны, указывают эксперты.

При этом новые нормы закона позволят применять офф-лейбл только для лечения детей.

Минздрав сообщал, что применение препаратов вне инструкции пациентам старше 18 лет возможно на основании решения врачебной комиссии. Практика действительно сложилась так, но юристы считают, что у комиссии нет прямых полномочий назначать препараты офф-лейбл, а врачи и клиники в таком случае несут серьезные риски юридической ответственности.

Подробнее читайте в материале «ФВ» № 19 (1088) «Исключения по правилам».

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30.08.2022
Исключения по правилам
Какие изменения были приняты в сфере применения препаратов офф-лейбл
№19 (1088)

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