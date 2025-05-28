Eli Lilly купит компанию SiteOne Therapeutics ради неопиоидного обезболивающего

Eli Lilly заключила соглашение о покупке биотехнологической компании SiteOne Therapeutics. Общая сумма сделки, включая аванс и дополнительные платежи, может составить 1 млрд долл., говорится в пресс-релизе производителя.

Основной интерес для фармацевтического гиганта представляет разработанный SiteOne неопиоидный анальгетик STC-004, который успешно прошел I фазу клинических испытаний. Препарат блокирует потенциал-зависимые натриевые каналы типа 1.8 (NaV1.8), находящиеся преимущественно в периферической нервной системе и участвующие в передаче болевых сигналов. Это позволяет достичь обезболивающего эффекта, избегая использования опиоидов и связанного с ними риска развития зависимости.

Vertex Pharmaceuticals создала анальгетик Journavx (suzetrigine) с аналогичным механизмом действия. В этом году лекарство было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На III фазе болеутоляющее средство уступило по эффективности опиоидам, однако последние имели больше побочных эффектов.

В портфеле Eli Lilly уже есть четыре экспериментальных препарата от боли. Два из них дошли до II фазы клинических испытаний — mazisotine и LY3857210. Оба предназначены для уменьшения болевых ощущений при диабетической периферической нейропатии. Эффект LY3857210 также оценивается при остеоартрите и поясничных болях.

Кроме того, разработкой неопиоидных обезболивающих занимаются такие биотехнологические компании, как Tris Pharma и Latigo Biotherapeutics.