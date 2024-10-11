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Eli Lilly назначила...

Eli Lilly назначила первого директора по искусственному интеллекту

11.10.2024
17:16
Владимир Заболотских
Eli Lilly назначила первого директора по искусственному интеллекту, который будет отвечать за внедрение ИИ-технологий во все сферы деятельности компании. Им стал Томас Фукс, который вступит в должность 21 октября.
Фото: lilly.com

Eli Lilly назначила Томаса Фукса на должность первого директора по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе фармкомпании.

Фукс вступит в должность руководителя с 21 октября этого года. В его задачи будет входить разработка стратегии по внедрению технологий машинного обучения во все сферы деятельности Eli Lilly — от использования нейросетей для разработки лекарств до их применения в клинических испытаниях и производственных процессах.

Ранее Фукс занимал пост декана и заведующего кафедрой ИИ и здоровья человека в Медицинской школе Икана на горе Синай. Его профессиональный опыт также включает в себя работу в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга, Лаборатории реактивного движения NASA и Калифорнийском технологическом институте. Кроме того, он является учредителем трех компаний, среди которых Paige AI, занимавшаяся разработкой ИИ-моделей для диагностики различных патологий и раковых заболеваний.

В августе этого года Pfizer утвердила пост директора по ИИ и аналитике, писал портал BioPharma Dive. Новое направление возглавила Берта Родригес-Эрвас, занимавшая руководящие позиции в Stellantis, Nvidia и Tesla. Известно, что аналогичные должности есть в фармкомпаниях Merck KGaA и GSK.

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