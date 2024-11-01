Eli Lilly отказалась от разработки препарата против псориаза стоимостью 2,4 млрд долларов

Eli Lilly прекратила разработку препарата DC-806 против псориаза, права на который фармацевтический гигант получил в результате приобретения компании Dice Therapeutics за 2,4 млрд долл. Об этом пишет портал Fierce Biotech.

Производитель исключил кандидатное лекарство из своего портфеля по итогам III квартала, говорится в сообщении. Вместо него Eli Lilly планирует сосредоточиться на DC-853 — модифицированной молекуле, направленной на лечение псориаза, которая отличается более высокой метаболической стабильностью.

Компания проводит три клинических испытания DC-853. В ходе одного из них фармгигант приступил ко II фазе исследований препарата, в которой участвуют 220 взрослых пациентов с умеренной и тяжелой формами бляшечного псориаза.

Кроме того, в рамках пересмотра портфеля активов Eli Lilly решила прекратить IIb фазу испытаний лекарства peresolimab, которое компания изучала в качестве средства для лечения ревматоидного артрита. Причиной стали возможные побочные эффекты от использования препарата, которые не оправдывают его терапевтическую пользу.

Фармгигант приобрел американскую биофармацевтическую фирму Dice Therapeutics в июле прошлого года, которая разработала лекарство DC-806, представляющее собой ингибитор интерлейкина-17 — цитокина, запускающего процессы воспаления при псориазе. Конкурентным преимуществом препарата была пероральная форма применения, ведь большинство представленных на рынке средств от этого заболевания вводятся инъекционно.