Eli Lilly приобретет перспективный противораковый препарат за 2,5 млрд долларов

Eli Lilly сообщила о приобретении противоракового препарата, разработанного биотехнологической компанией Scorpion Therapeutics, за 2,5 млрд долл.

STX-478 представляет собой селективный ингибитор PI3Kα. Этот фермент в случае мутации начинает постоянно посылать сигналы клеткам о бесконтрольном делении, что приводит к развитию опухоли.

Указывается, что разрабатываемое лекарство избирательно воздействует на мутировавший PI3Kα в раковых клетках, не затрагивая здоровые ткани организма. Такой селективный механизм должен обеспечить более высокую переносимость по сравнению с другими методами лечения новообразований.

На текущий момент эффективность STX-478 оценивается при раке молочной железы и других солидных опухолях в ходе I/II фазы клинических испытаний. По результатам последних исследований, после приема препарата объективный ответ наблюдался у 23% пациенток (т.е. уменьшение размера опухоли как минимум на 30% и сохранение этого эффекта на протяжении не менее месяца). Все отмеченные побочные эффекты были легкой и средней степеней тяжести.

Согласно условиям соглашения, после закрытия сделки Scorpion создаст независимую компанию на базе своих непрофильных активов, в которой Eli Lilly станет миноритарным акционером. Новое предприятие продолжит разработку препаратов под руководством действующего генерального директора Scorpion.

Приобретение STX-478 позволит Eli Lilly усилить позиции на рынке препаратов против рака молочной железы, где она конкурирует с Novartis и Roche. Последняя разработала свой ингибитор PI3K под названием Itovebi (inavolisib), который в октябре 2024 года был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).