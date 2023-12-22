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Eli Lilly разработает...

Eli Lilly разработает новый препарат от ожирения с помощью ИИ на основе генов суслика

22.12.2023
14:24
Владимир Заболотских
Eli Lilly и Fauna Bio заключили партнерское соглашение о разработке препарата от ожирения. Сумма сделки составила 494 млн долл. Лекарственное средство будет создаваться при помощи платформы ИИ, база данных которой имеет информацию о генах сусликов, набирающих массу перед зимней спячкой. Их изучение позволит понять механизм развития ожирения у людей.
Фото: faunabio.com

Eli Lilly заключила сделку с биотехнологической компанией Fauna Bio по использованию платформы искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки нового препарата от ожирения. Об этом сообщил корпоративный сервис по рассылке пресс-релизов PR Newswire.

В рамках стратегического сотрудничества Fauna получит авансовый платеж, в том числе финансирование посредством долевого участия Eli Lilly в акционерном капитале компании, дополнительные выплаты по мере разработки и коммерческой реализации препарата, а также роялти с продаж совместно созданной продукции. В общей сложности сумма соглашения составит 494 млн долл.

По словам вице-президента Eli Lilly Руты Химено, Fauna предлагает уникальный метод поиска новых терапевтических мишеней для борьбы с ожирением. Как утверждается, база данных платформы ИИ содержит информацию о 22 типах тканей тринадцатиполосного суслика (spermophilus tridecemlineatus), взятых во время его зимней спячки, благодаря чему собралось более 22 млрд прочтений последовательностей ДНК.

Масса этих животных удваивается за счет накопления жира в течение лета. Несмотря на столь высокий рост уровня жировых отложений перед зимней спячкой, у них сохраняется устойчивость к инсулину и не возникает гипертонии или сахарного диабета. Предполагается, что у сусликов и других зверей, впадающих в спячку, есть внутренний переключатель обмена веществ, который позволяет им контролировать ожирение и худеть к весне без потери скелетной мускулатуры. Платформа Fauna будет анализировать гены животных, чтобы выявить механизм развития ожирения у людей и разработать на основе этого лекарственное средство.

Eli Lilly имеет в своем портфеле несколько препаратов от сахарного диабета второго типа, в числе которых «Трулисити» (дулаглутид) и Mounjaro (tirzepatide). Не так давно производитель представил результаты исследований препарата от ожирения Zepbound (tirzepatide), который в прошлом месяце получил одобрение от FDA.

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