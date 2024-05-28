Eli Lilly установила исторический рекорд по инвестициям в производство фармсубстанций

Eli Lilly вложит в строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций (АФС) для препаратов от диабета 2-го типа и ожирения в американском штате Индиана еще 5,3 млрд долл. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Производственная площадка будет расположена в городе Лебанон в 50 км от штаб-квартиры Eli Lilly. Она начнет работу в конце 2026 года.

Общий объем инвестиций в промышленный комплекс увеличился до 9 млрд долл. По словам генерального директора компании Дэвида Рикса, это крупнейшее капиталовложение в производство АФС в истории США.

АФС будут использоваться в препаратах Mounjaro и Zepbound (tirzepatide), предназначенных для лечения диабета 2-го типа и ожирения соответственно. Новый завод необходим Eli Lilly для увеличения производственных мощностей из-за резкого роста спроса на лекарства, содержащие активный компонент tirzepatide.

С 2020 года Eli Lilly инвестировала более 18 млрд долл. в наращивание производственных мощностей в США и Европе. Фармгигант построил заводы в Лимерике (Ирландия), Альцее (Германия), Конкорде и Парке исследовательского треугольника (США). В прошлом месяце Eli Lilly приобрела производственный объект в штате Висконсин (США) у компании Nexus Pharmaceuticals. Сумма сделки не раскрывалась.

В 2023 году общий объем продаж Eli Lilly увеличился на 20%, составив 34 млрд долл. В то же время ее компания-конкурент Novo Nordisk сообщила о росте выручки в прошлом году на 31%. Среди 20 крупнейших фармпроизводителей по уровню доходов в 2023 году только Novo Nordisk и Eli Lilly смогли показать рост продаж на более чем 10%.