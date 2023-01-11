«Эргоферон» признан «Маркой № 1 в России»

«Эргоферон», который производит отечественная компания «Материа Медика Холдинг», уже дважды — в 2019 и 2021 годах — признавался «Народной маркой» в номинации «Лучшее средство от простуды и гриппа».

Премия «Марка № 1 в России», которую также называют «Народной маркой», проводится с 1998 года. Особенность премии в том, что ее лауреатов выбирают не эксперты, а исключительно потребители. Осенью 2022 года россиян спрашивали их мнение о разных производителях товаров и услуг. В каждой категории нужно было выбрать одну лучшую марку. При этом в опросе не было вариантов ответа — люди сами вписывали название своего фаворита. Бренды, которые упоминались чаще всего, стали лауреатами премии.

Материал партнера: ММХ