Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
«Эргоферон» признан «Маркой...

«Эргоферон» признан «Маркой № 1 в России»

11.01.2023
09:00

Противовирусный препарат «Эргоферон» стал лауреатом ежегодной национальной премии «Марка № 1 в России». Бренд победил в категории «Лучший противовирусный препарат».

«Эргоферон», который производит отечественная компания «Материа Медика Холдинг», уже дважды — в 2019 и 2021 годах — признавался «Народной маркой» в номинации «Лучшее средство от простуды и гриппа».

Премия «Марка № 1 в России», которую также называют «Народной маркой», проводится с 1998 года. Особенность премии в том, что ее лауреатов выбирают не эксперты, а исключительно потребители. Осенью 2022 года россиян спрашивали их мнение о разных производителях товаров и услуг. В каждой категории нужно было выбрать одну лучшую марку. При этом в опросе не было вариантов ответа — люди сами вписывали название своего фаворита. Бренды, которые упоминались чаще всего, стали лауреатами премии.

Материал партнера: ММХ

Компании
НПФ Материа Медика Холдинг
Производство (российские фармкомпаний)
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.