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Эшли Магарджи займет...

Эшли Магарджи займет пост генерального директора подразделения Roche

14.12.2023
17:52
Владимир Заболотских
Genentech, подразделение Roche, возглавит Эшли Магарджи. Ее карьера в компании началась почти 20 лет назад. Она возглавляла филиал Roche в Сингапуре и совсем недавно была главой коммерческого отдела Genentech.
Эшли Магарджи | Фото: gene.com

Эшли Магарджи была назначена генеральным директором Genentech, подразделения компании Roche. Ее официальное вступление в должность состоится 1 января 2024 года, сообщается в опубликованном пресс-релизе.

Магарджи исполняла обязанности временного генерального директора после того, как в прошлом месяце пост главы Genentech покинул Александр Харди. Она будет находиться в подчинении генерального директора Roche Терезы Грэм и станет членом совета директоров компании.

Genentech является постоянным местом работы для Магарджи с 2004 года. На протяжении почти 20 лет она пребывала на руководящих постах, занимаясь такими вопросами, как управление жизненным циклом продукции, цифровой клиентский опыт, обеспечение доступа на рынки. Помимо этого она возглавляла филиал Roche в Сингапуре и совсем недавно была главой коммерческого отдела Genentech.

Смена генерального директора Genentech произошла вскоре после того, как компания заключила сделку с Nvidia в области использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ) с целью разработки новых лекарственных средств. В рамках сотрудничества Nvidia предоставит доступ к своим основным сервисам BioNeMo и DGX Cloud.

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