Евгений Коротков возглавил проект по развитию управленческой франшизы рязанской «Фармы»

В июне бывший генеральный директор «ПроАптеки» Евгений Коротков занял должность директора по развитию компании «Фармика» (управляющая компания рязанской сети «Фарма»). Об этом «ФВ» сообщил владелец компании Александр Миронов и подтвердил Коротков. Кроме того, топ-менеджер оказывает консалтинговые услуги по стратегии и повышению эффективности бизнеса для фармкомпаний.

«Я считаю это перспективным направлением, поскольку малый и средний бизнес сейчас имеет ряд преимуществ — как налоговые преференции, так и возможность эффективно использовать маркетинговые технологии», — отметил Коротков.

Ранее проект возглавлял Акоп Варпетян.

По франшизе «Фармы» работают 25 аптек, задача Короткова — довести число партнеров сети до 300 за два года.

«У Евгения уже есть большой опыт по объединению малого и среднего фармбизнеса в рамках «ПроАптеки», — отметил Миронов в беседе с корреспондентом «ФВ». — Я считаю, что Евгений как никто понимает нужды малой аптечной розницы, и с его приходом мы получим большой толчок к развитию своего проекта».

Коротков сообщил, что 6 июня зарегистрировал ИП, чтобы оказывать консультативную помощь по повышению эффективности бизнеса аптечным сетям и дистрибьюторам. Он не стал называть заказчиков, отметив, что среди них есть как государственные, так и частные компании.

Коротков покинул пост генерального директора маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» 5 марта. Он занимал эту должность с момента основания союза – с 2016 года.