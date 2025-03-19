Евгений Коротков займется развитием розничных активов «ФК Гранд Капитал» 

Евгений Коротков оставил позицию директора по развитию сети «Фарма» и займется развитием розничных проектов «ФК Гранд Капитал». Об этом корреспонденту «ФВ» рассказал генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко. По его словам, на базе собственной аптечной сети «Сердце Континента» дистрибьютор развивает партнерство с другими аптечными сетями. В проект уже входят более 500 точек, и их число будет расти: это даст группе компаний эффект синергии.

Коротков подтвердил «ФВ» эту информацию. «На основе собственной аптечной сети «Сердце Континента» мы создаем партнерский союз с аптеками: сейчас, помимо наших 195 аптек, в него входят 380 партнерских», — отметил он.

По словам Короткова, в «Фарме» он выполнил запланированный объем задач — проект по франчайзингу активно развивается. «Одновременное участие в проектах «Фармы» и «ФК Гранд Капитал» создавало конфликт интересов, поскольку аптечная сеть является участником другого партнерства — IRIS».

Конфликт интересов подтвердил гендиректор «Фармы» Александр Миронов. Он добавил, что позицию директора по развитию сети по-прежнему занимает Акоп Варпетян. «Появление в проекте развития франчайзинга Евгения Короткова было на фоне возможного прекращения взаимодействия с Акопом Варпетяном. Но нам удалось договориться на новых условиях, и проект начал активно развиваться, поэтому замещения не произошло», — сказал он.

Коротков покинул пост генерального директора маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» в марте 2024 года. Он занимал эту должность с момента основания союза – с 2016 года. А в июне он занял должность директора по развитию компании «Фармика» (управляющая компания рязанской сети «Фарма»).