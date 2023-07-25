Евгения Нифантьева избрали заместителем председателя Комитета ГД по охране здоровья

Евгений Нифантьев избран заместителем председателя Комитета ГД по охране здоровья. Такая информация размещена в электронной базе нижней палаты парламента. Постановление депутаты Госдумы приняли на сегодняшнем заседании, 25 июля.

Евгений Нифантьев родился 14 сентября 1978 года в Красноярске. В 2000 году окончил фармфакультет ММА им И.М. Сеченова (сейчас — Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова) по специальности «провизор». С 2007 по 2008 годы прошел обучение по программе «Executive MBA — управление развитием бизнеса».

С 2000 по 2005 годы — генеральный директор ООО «Нео-Фарм». С 2005 по 2006 годы начальник отдела лицензирования контроля и надзора за медицинской и фармацевтической деятельностью Управления Росздравнадзора по Москве и Московской области. В 2006-2021 годах возглавлял ООО «Нео-Фарм».

В сентябре 2021 года Евгений Нифантьев избран депутатом Госдумы, где стал членом Комитета по промышленности и торговле. В марте 2022 года вместе с рядом других депутатов был внесен в санкционный список Минфина США. В июле того же года передал права на аптечные сети «Неофарм» и «Столички» закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест».