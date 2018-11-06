Еврокомиссия одобрила Emgality для профилактики мигрени

Месяцем ранее FDA также одобрило применение препарата по данному показанию у этой же популяции пациентов.

Emgality, разработанный специально для профилактики мигрени, блокирует рецептор кальцитонин-ген-регулирующего пептида (CGRP), связанного с возникновением приступов мигрени, и существенно уменьшает число дней с мигренозной головной болью в месяц (MHD).

Данные трех клинических исследований (КИ) III фазы – EVOLVE-1, EVOLVE-2 и REGAIN – с участием 2 901 субъекта показали, что у субъектов, получавших Emgality, наблюдалось значительно более существенное уменьшение показателя MHD по сравнению с группой плацебо.

В КИ EVOLVE-1 and EVOLVE-2 более 1/3 субъектов достигли снижения показателя MHD как минимум на 75% по сравнению с 19,3% и 17,8%, соответственно, в группе плацебо.

Мигрень занимает 3-е место в мире среди наиболее распространенных заболеваний и лидирует в качестве основной причины нетрудоспособности среди неврологических заболеваний.