Еврокомиссия одобрила Emgality для профилактики мигрени

13:05
21 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

143

В компании Eli Lilly («Эли Лилли») подтвердили, что Еврокомиссия одобрила применение моноклонального антитела Emgality (galcanezumab) в форме инъекций 1 раз в месяц для профилактики мигрени у взрослых, у которых приступы заболевания наблюдаются не менее четырех дней в месяц, сообщает PharmaTimes.

Месяцем ранее FDA также одобрило применение препарата по данному показанию у этой же популяции пациентов.

Emgality, разработанный специально для профилактики мигрени, блокирует рецептор кальцитонин-ген-регулирующего пептида (CGRP), связанного с возникновением приступов мигрени, и существенно уменьшает число дней с мигренозной головной болью в месяц (MHD).

Данные трех клинических исследований (КИ) III фазы – EVOLVE-1, EVOLVE-2 и REGAIN – с участием 2 901 субъекта  показали, что у субъектов, получавших Emgality, наблюдалось значительно более существенное уменьшение показателя MHD по сравнению с группой плацебо.

В КИ EVOLVE-1 and EVOLVE-2 более 1/3 субъектов достигли снижения показателя MHD как минимум  на 75% по сравнению с 19,3% и 17,8%, соответственно, в группе плацебо.

Мигрень занимает 3-е место в мире среди наиболее распространенных заболеваний и лидирует в качестве основной причины нетрудоспособности среди неврологических заболеваний.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
06.11.2018
Eli Lilly завершила квартал с ростом объема продаж и прибыли
22.10.2018
Назначение в Eli Lilly
03.10.2018
Противодиабетический препарат Eli Lilly достигает основной цели в двух КИ поздних фаз
Популярное
Вчера
Сергей Перминов займется дистрибуцией фармацевтических товаров в «Магните»
2054
16.11.2018
Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место
1891
19.11.2018
Топ-10 международных фармкомпаний по рыночной капитализации
1848
16.11.2018
Владимир Путин: надо навести порядок с регистром льготных категорий граждан и перечнями лекарств для них
1821
15.11.2018
Порядка 70% онлайн-покупателей не знают о запрете на доставку лекарств
1469