Еврокомиссия одобрила лекарство против инфекций с лекарственной устойчивостью

Европейская комиссия (ЕК) выдала разрешение на продажу препарата Emblaveo (азтреонам + авибактам), предназначенного для лечения инфекций с множественной лекарственной устойчивостью. Об этом говорится на сайте органа.

Препарат принадлежит компаниям Pfizer и AbbVie. Pfizer является владельцем глобальных прав, в то время как AbbVie имеет право на реализацию Emblaveo только на территории США и Канады.

Лекарственное средство одобрено для применения при инфекциях брюшной полости и мочевыводящих путей, внутрибольничной пневмонии и инфекциях, вызванных аэробными грамотрицательными микроорганизмами. Положительное решение ЕК в отношении Emblaveo было принято на основании данных о высокой эффективности и хорошей переносимости лекарства, полученных в ходе фазы III клинических испытаний.

Emblaveo представляет собой комбинацию азтреонама и авибактама, двух фармакологически активных веществ с фиксированной дозировкой. Препарат выпускается в виде порошка для приготовления раствора.

Азтреонам — антибактериальное средство, относящееся к классу монобактамов. Оно ингибирует синтез клеточной стенки бактерий и используется для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями.

В свою очередь авибактам является ингибитором бета-лактамаз. Бета-лактамазы — это ферменты, которые вырабатывают некоторые бактерии для разрушения бета-лактамного кольца, которое является основной частью структуры многих антибиотиков, в том числе пенициллинов, цефалоспоринов, карбапенемов и монобактамов. Блокирование действия бета-лактамаз с помощью авибактама позволяет увеличить эффективность антибактериальных препаратов.

Лекарственная устойчивость является серьезной проблемой в медицине. Эффективность антибиотиков снижается из-за повышения сопротивляемости к антибиотикам у бактерий. Это осложняет лечение инфекционных заболеваний, что ведет к увеличению риска осложнений и смертности у пациентов до «угрожающе» высоких уровней, подчеркивает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).