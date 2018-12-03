Еврокомиссия одобряет самостоятельное применение препарата Xolair по всем показаниям

11:39
14 декабря 2018

Татьяна Кублицкая

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В минувший четверг в компании Novartis («Новартис») объявили о том, что Еврокомиссия одобрила препарат Xolair  (omalizumab) в преднаполненных шприцах для самостоятельного применения пациентами с тяжелым течением аллергической астмы (ТАА) и хронической спонтанной крапивницей (ХСК), сообщает WorldPharmaNews.

Таким образом, Xolair, таргетирующий иммуноглобулин E, становится первым и единственным биологическим препаратом для самостоятельного введения при ТАА и ХСК. Препарат в форме для самостоятельного введения зарегистрирован в странах ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне для лечения пациентов с ТАА в возрасте от 6 лет и пациентов с ХСК в возрасте от 12 лет.

Эффективность Xolair была продемонстрирована в крупномасштабных клинических исследованиях и исследованиях в реальных условиях. Было показано, что препарат уменьшает тяжелые обострения и снижает потребность в применении кортикостероидов при ТАА, а также быстро облегчает симптомы ХСК.

Компании
Novartis

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